3 метода получить криптовалюту совершенно бесплатно

Блогер и криптоэнтузиаст Оз Чен поделился руководством для тех, у кого есть немного свободного времени и желание заработать.

Однажды утром я проснулся, а в онлайн-кошельке меня ждали новые интернет-монетки. Но я их точно не покупал. Откуда же они взялись?

Мне стало интересно, я начал гуглить и выяснил, что это называется Airdrop, то есть «деньги из воздуха», и что я получил эти монеты только благодаря тому, что у меня был правильный криптовалютный кошелек.

На момент написания этой статьи я получил разных криптовалют примерно на $100, причем в одних случаях мне не приходилось делать вообще ничего, а в других — выполнить несколько несложных действий. Если вас привлекает такая перспектива, вам повезло — сейчас я расскажу, как это делается.

Итак, есть несколько способов, от простого к сложному:

Настройка онлайн-кошельков; Получение криптовалюты в рамках раздач (Airdrop); Выполнение криптовалюты выполнение простых задач.

P.S. В конце есть совсем краткая инструкция, можете сразу перемотать туда, если подробности вам не интересны.

Способ №1. Получите бесплатную криптовалюту благодаря наличию онлайн-кошелька

Сложность: минимальная

Airdrop — это бесплатные монеты, которые раздает какая-нибудь блокчейн-платформа. Чтобы их получить, нужен кошелек подходящей системы.

Например, криптовалюта может использовать существующую блокчейн-платформу, например Ethereum, и тогда токены будут соответствовать стандарту ERC-20 (соответственно, ваш кошелек должен поддерживать этот стандарт). Когда был выпущен популярный ERC-20-совместимый токен OMG, в рамках его продвижения создатели перевели по несколько монет всем, у кого был кошелек Ethereum.

Но есть два нюанса:

Для получения токенов нужно иметь ненулевой баланс основной криптовалюты, например эфира. У вас должен быть собственный кошелек с закрытым ключом (кошелек на криптобирже не подойдет).

Иметь собственный кошелек в принципе очень важно, а не только в контексте получения бесплатных монет. Кроме того, это просто необходимо в случае, когда происходит хардфорк блокчейна той или иной криптовалюты. (Когда от сети Bitcoin откололся Bitcoin Cash, то каждый, у кого был собственный кошелек, получил столько же монет Bitcoin Cash, сколько у него было биткоинов, то есть 1 BCH за 1 BTC).

Итак, какой же кошелек открыть?

Например, можно пойти на сайт CoinMarketCap, выбрать список Coins (Монеты), после чего зайти на сайт нужной монеты и установить ее официальный кошелек.

Но как только вы выберете фильтр Coins, то заметите, что существуют сотни независимых блокчейнов, и скачивать кошелек для каждого из них просто нецелесообразно.

Так что выберем самый простой вариант, требующий минимальных усилий: заведем MyEtherWallet (MEW). Большинство новых токенов работают поверх блокчейна Ethereum, а MEW — самый популярный веб-кошелек для этой платформы.

Итак, что нужно сделать?

Открыть учетную запись MyEtherWallet; Перевести с биржи в MEW любое количество эфира, например 0,01 ETH; Ждать раздачи!

Обратите внимание, что то же самое можно проделать с другими блокчейн-платформами, например NEO и Stellar.

Способ №2. Ищите бесплатные раздачи и бонусы

Сложность: от средней до высокой

Пора обсудить вопрос, зачем вообще компании устраивают бесплатные раздачи монет. Ответ прост: это рекламная стратегия, способ рассказать о новом проекте широкому кругу пользователей. У многих криптовалютных стартапов есть маркетинговый бюджет, и бесплатная раздача токенов — один из способов его тратить.

Так что, как видите, криптовалютные компании раздают монеты и бонусы вполне целенаправленно, и иногда, чтобы их получить, нужно лишь зарегистрироваться, указав электронную почту и адрес кошелька.

Есть и другие бонусы, которые компании раздают за отзыв на криптовалюту или подписку на страницу проекта в Facebook.

Нужно понимать, что активный поиск раздач и бонусов требует времени, а кроме того, нужно интересоваться новыми проектами в первых рядах: изучать анонсы новых ICO, подписываться на рассылки и читать новости о криптовалютах.

Однако есть способ узнавать о бонусах и зарабатывать токены без этих хлопот.

Речь идет о платформе https://www.coinbase.com/earn — они платят криптовалютами за чтение рекламных сообщений от компаний.

Как это работает: вы регистрируетесь и присоединяетесь к каким-нибудь спискам, например Web designer (Веб-дизайнер) или Bitcoin (Покупатель биткоинов), после чего получаете платные сообщения от компаний, заинтересованных в продвижении среди соответствующей аудитории.

Еще можно искать раздачи на сайтах вроде AirdropAlert, но на Earn.com это делается гораздо проще.

Здесь можно сохранить свой адрес MyEtherWallet, тем самым присоединившись ко всем будущим раздачам токенов ERC-20, а кроме того, платформа обеспечивает быстрый перевод пришедших монет в биткоин-кошелек, например Coinbase.

Способ №3. Зарабатывайте криптовалюту, выполняя несложные задачи

Сложность: низкая (но и оплата может оказаться соответствующей)

Существуют проекты, в рамках которых крошечные суммы в криптовалютах начисляются пользователям за простые действия: просмотр объявлений, выполнение небольших заданий и даже за игры — таким образом организаторы делятся с пользователями своими рекламными доходами.

Здесь нужна оговорка: зачастую это работа за очень небольшие деньги, которая часто не окупается.

Тем не менее я расскажу про несколько самых известных сайтов — я их попробовал.

FreeBitcoin.in

Вероятно, это самый старый и авторитетный проект такого рода (он существует с 2013 года). Здесь множество возможностей: вам могут предоставить кошелек за процент от заработка, можно играть в кости, в казино, зарабатывать BTC другими способами, а также спекулировать.

FaucetHub.io

Один из немногих известных сайтов, где есть масса возможностей заработка разных криптовалют — от BTC и ETH до Dogecoin. Как и на других сайтах, придется отключить блокировщик рекламы, что может раздражать. Множество других проектов такого рода требуют для получения выплат завести аккаунт на FaucetHub или Coinpot.

Moon Bitcoin

Здесь все просто: вам показывают рекламу, и сатоши (это одна стомиллионная биткоина) капают на ваш счет каждые 5 минут. Проще некуда!

Coinpot

А это — сервис «микрокошелька», который придется завести, чтобы получать доходы с вышеуказанных сайтов.

И, как я и обещал в самом начале, вот совсем краткая инструкция.

Бонус: Простое решение, которое подходит большинству

Вас смутило обилие возможностей? Не переживайте. Самый простой вариант займет всего 15 минут. Что нужно сделать?

Создать аккаунт на MyEtherWallet. Создать аккаунт на https://www.coinbase.com/earn. Ждать, пока в MyEtherWallet появятся бесплатные монеты или с Earn.com придут уведомления о новых Airdrop. Необязательный шаг: купите на любой бирже совсем чуть-чуть эфира, и перенесите его в MyEtherWallet. (По условиям некоторых раздач для получения бесплатных токенов стандарта ERC-20 нужно иметь в кошельке какое-то количество этой криптовалюты.)

Открывать же несколько кошельков или пытаться заработать на просмотрах рекламы я рекомендую только тем, у кого много времени и терпения.

Подготовила текст: Евгения Сидорова, редактор портала ihodl.com

