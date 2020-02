15 книг по FinTech, которые нужно прочесть в 2020

Издание BookAuthority, которое определяет лучшие книги в мире, основываясь на рекомендациях экспертов, рейтингах, упоминаниях в ведущих изданиях, представило список книг в сфере FinTech за 2019 год, которые обязательно нужно прочесть в 2020. Редакция журнала psm7.com отобрала 15 самых интересных и предлагает обратить внимание на них при выборе следующей книги к прочтению.

1. Fintech Founders. Agustín Rubini (Основатели Финтеха)

У вас есть идея для финтех-компании, но вы не знаете с чего начать? Fintech Founder автора Агустина Рубини предлагает 100 уроков от успешных предпринимателей, которые помогут вам понять вызовы и возможности применения технологий для решения проблем в сфере финансовых услуг. Эта книга как для предпринимателей, так и для людей, работающих в крупных организациях.

Рубини собрал уроки от представителей самых разных сфер финансовых услуг, включая кредитование, платежи, криптовалюты. Все заинтересованные в запуске бизнеса в сфере финансовых услуг почерпнут в книге информацию о том, как анализировать рыночные проблемы для создания жизнеспособного бизнеса, когда необходимо сотрудничество с другими игроками, как следить за деятельностью других компаний и находить неохваченные ниши на рынке, как измерить результаты и понять, что пора выходить на новый уровень, и многое другое.

2. What The Heck Is LegalTech? Roy Thomas (Что такое LegalTech?)

Технологии, которые объединяются с конкретными индустриями, породили множество новых понятий, таких как LegalTech, RegTech и FinTech. Правильная технология может вдохнуть новую жизнь в старые компании, но процесс оживления организации может стать и серьезным вызовом. Мы все слышали об Agile-подходе, но как его правильно использовать для интеграции новых технологий, сохраняя при этом гибкость бизнеса? Книга расскажет о том, как компании разрабатывают и интегрируют новые технические решения в свои существующие системы и какие конкурентные преимущества им это дает.

3. Central Bank Digital Currency and Fintech in Asia. Marlene Amstad, Bihong Huang, Peter Morgan, Sayuri Shirai (Цифровая валюта центробанка и Финтех в Азии)

Книга содержит подробное описание и исторический обзор принципов и практик использования цифровых валют и финансовых технологий в Азии. Она охватывает теорию цифровой валюты центрального банка и рассматривает аспекты регулирования, диджитализации экономики, финансовую инклюзию и роль малого и среднего бизнеса. Отдельные тематические исследования предлагают углубленное понимание последних событий в области высоких технологий в крупных экономиках мира, включая Австралию, Гонконг, Китай, Индонезию, Японию, КНР, Республику Корею и Таиланд.

Книга предназначена для широкого круга читателей, включая студентов, ученых, практиков в области финасов и политиков.

4. Fintech Law in a Nutshell. Chris Brummer (Регулирование финтеха в двух словах)

Технологии меняют сферу финансовых услуг, включая способы осуществления платежей и перевода денег, привлечения капитала, выдачи кредитов. В то же время инновации — от криптовалют до кредитных маркетплейсов, робо-консультирования и мобильных платежей — создают спорные вопросы в регулировании с точки зрения кибербезопасности и борьбы с отмыванием денег. Книга рассказывает о ключевых событиях, изменивших сферу финансов, и правилах, применяемых для их контроля.

5. The Impact of Digital Transformation and FinTech on the Finance Professional. Volker Liermann, Claus Stegmann (Влияние цифровой трансформации и FinTech на специалиста в сфере финансов)

Эта книга определяет ключевые понятия и рассказывает об основных разработках в сфере цифровых технологий и финансов, а также исследует FinTech с точки зрения специалистов в сфере финансовых услуг. Она подскажет, что нужно знать и какими навыками владеть, чтобы оставаться востребованным на рынке. Отдельные главы книги посвящены пользовательскому интерфейсу, платежам, смарт контрактам, автоматизации трудовых ресурсов, робототехнике, криптовалютам, что превращает ее в руководство для профессионалов в области финансовых услуг и банковского дела. Книга также дает представление о том, какое влияние диджитализация имеет на повседневную работу финансового директора (CFO) и отдела по финансовому управлению банка.

6. Bank 4.0. Brett King (Банк 4.0)

Книга исследует радикальные преобразования, которые уже происходят в банковской сфере, и к чему они приведут. Как будет выглядеть банкинг через 30, 50 лет? Ведущие банки мира были вынуждены адаптироваться к изменяющейся модели поведения потребителей; центробанки переосмысливают вопросы лицензирования и регулирования; финтех-стартапы и технологические гиганты изучают, как потребители взаимодействуют с банкингом в повседневной жизни. Чтобы выжить, банки должны развивать новые возможности, новые рабочие места и новые навыки. Наступающая эра Bank 4.0 — это время, когда банк подстраивается под новый мир с помощью технологий, либо перестает существовать.

7. Wealthtech. Patrick Schueffel

Книга «Wealthtech: Управление активами и благосостоянием в эпоху финтеха» рассматривает рост финансовых технологий и их растущее влияние на сферу управления активами и благосостоянием. Написанная ведущими экспертами в области Wealthtech, книга содержит анализ важных изменений в данной сфере и предоставляет менеджерам по управлению активами, банкирам и инвесторам ответы на вопрос, как извлечь выгоду из этого прибыльного рынка.

8. Fintech and Islamic Finance. Nafis Alam, Lokesh Gupta, Abdolhossein Zameni (Финтех и исламские финансы)

В книге представлен подробный обзор того, как FinTech меняет индустрию исламского банкинга и финансов с помощью трех ключевых аспектов: диджитализация, развитие и разрушение. Книга также даст представление о шариате и его применении в индустрии исламских финансов.

9. FinTech: Law and Regulation (Финтех: закон и регулирование)

С активным развитием финтеха в последние годы появились и новые вызовы, особенно для регулирующих органов: как применять действующее законодательство к этим постоянно меняющимся концепциям в мире технологического прогресса? Ключевое в книге: выводы финтех-специалистов из 10 стран об изменениях в регулировании банкинга, платежей и фандрайзинга; подробное объяснение понятий платформы для альтернативного финансирования, криптоактивы, ICO, блокчейн, смарт-контракты; инновационные решения для регулирующих органов, включая патентирование финтех-разработок и регулирование работы робо-консультантов.

10. FinTech, BigTech and Banks. Alessandra Tanda, Cristiana-Maria Schena (Финтех, БигТех и Банки)

Книга анализирует развитие стратегий и бизнес-моделей, принятых финансовыми операторами, которые внедряют технологические решения для предоставления финансовых продуктов и услуг. Анализ выполнен на основе данных из нескольких источников, которые учитывают различия в применении стратегий финтех-, техфин- и бигтех-компаниями, а также банками (традиционными и цифровыми). Для каждого типа компании авторы подчеркивают отличительные особенности, сильные и слабые стороны. Основное внимание уделяется европейскому рынку, а также сравнению его с другими рынками (США и Китай).

11. The Future of Finance. Henri Arslanian, Fabrice Fischer (Будущее финансов: влияние финтеха, искусственного интеллекта, криптовалют на сферу финансовых услуг)

Эта книга, написанная инженером и экспертом по искусственному интеллекту совместно с юристом и банкиром, дает представление о том, как будет выглядеть будущее сферы финансовых услуг и какое влияние окажут изменения на общество. Первая половина книги содержит подробный, но простой для понимания обзор FinTech, искусственного интеллекта и криптовалют, включая существующие болевые точки индустрии и новые технологические инструменты. Вторая половина содержит практический обзор последних тенденций и их влияние на будущее индустрии финансовых услуг, включая многочисленные практические примеры.

12. The Disruptive Impact of FinTech on Retirement Systems (Разрушительное влияние FinTech на пенсионные системы)

Многим людям нужна помощь в планировании выхода на пенсию, со сбережениями и инвестициями и обесценением активов. Однако финансовое консультирование часто бывает сложное, противоречивое и дорогое. Появление компьютеризированных финансовых консультантов сделало подход к управлению финансами более последовательным, учитывающим не только финансовые активы клиентов, но и человеческий капитал.

Робо-консультанты или автоматизированные онлайн-сервисы, которые используют компьютерные алгоритмы для предоставления финансовых консультаций и управления инвестиционными портфелями клиентов, могут трансформировать пенсионные системы и подходы людей к пенсионному планированию.

13. FINTECH: Beginner Guide to Fintech Innovation, Regulation and Startup. Scorpio Digital Press (FinTech: руководство для начинающих по инновациям, регулированию и стартапам)

Что такое финтех? Как определение, обычно его применяют к технологическим стартапам, которые коренным образом меняют такие сектора, как мобильные платежи, денежные переводы, кредиты, фандрайзинг (сбор средств) и даже управление активами.

Финтех навсегда изменил способы ведения бизнеса. Традиционный банк и традиционный капиталист — больше не единственные игроки на поле. У предпринимателей еще никогда не было такого большого выбора направления деятельности, как сейчас. Легко можно не только создать свой бизнес, но и расширить его.

14. Fintech, Small Business & the American Dream. Karen G. Mills (Финтех, малый бизнес и американская мечта)

Малый бизнес является основой экономики США. Такие предприятия создают множество рабочих мест и предлагают путь к так называемой американской мечте. Но многим из них раньше было трудно получить капитал, необходимый для роста и продвижения. В последние 10 лет финтех-предприниматели осознали пробелы на рынке кредитования малого бизнеса и произвели революцию в сфере обслуживания таких клиентов. Вместо копий документов и недельных ожиданий решения, малые предприятия начали заполнять онлайн-заявки и получали ответ в течение нескольких часов, иногда даже минут. Банки также были вынуждены изменить свой подход к кредитованию бизнеса.

Книга старшего научного сотрудника Гарвардской школы бизнеса Карен Миллс рассказывает о потребностях малого бизнеса в капитале и о том, как технологии преобразуют рынок кредитования малого бизнеса.

15. A Global Guide to FinTech and Future Payment Trends. Peter Goldfinch (Глобальное руководство по FinTech и платежным тенденциям будущего)

Эта книга предназначена для того, чтобы помочь читателю ориентироваться в платежной среде. Автор исследует наиболее актуальные вопросы, такие как роль платежных систем в обеспечении возможности коммерции вносить вклад в развитие стран с развивающейся экономикой, эволюцию платежных систем от бумажных инструментов к компьютеризации, роль криптовалют и медленное снижение роли пластиковых карт с появлением альтернативных форм оплаты.