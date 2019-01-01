Договор займа

Договор, по которому од­на сторона (заимодавец) передает в собствен­ность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми призна­ками, а заемщик обязуется возвратить заимо­давцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считает­ся заключенным с момента передачи денег или других вещей. Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, ес­ли его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный раз­мер оплаты труда, а в случае, когда заимодав­цем является юридическое лицо, - независимо от суммы. В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной де­нежной суммы или определенного количества вещей.