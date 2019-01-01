Банковская гарантия
Письменное обязательство, даваемое банком или иным кредитным учреждением, или страховой организацией (гарант) по просьбе другого лица (принципал), уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное. Предусмотренное банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения которого она выдана, даже если в гарантии содержится ссылка на это обязательство.
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