Банковская гарантия

Письменное обяза­тельство, даваемое банком или иным кредитным учреждением, или страховой организацией (га­рант) по просьбе другого лица (принципал), упла­тить кредитору принципала (бенефициару) в со­ответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представле­нии бенефициаром письменного требования о ее уплате. Банковская гарантия обеспечивает над­лежащее исполнение принципалом его обяза­тельства перед бенефициаром (основного обяза­тельства). За выдачу банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. Банковская гарантия вступает в силу со дня ее выдачи, если в гарантии не предусмотрено иное. Предусмотренное банковской гарантией обяза­тельство гаранта перед бенефициаром не зави­сит в отношениях между ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения кото­рого она выдана, даже если в гарантии содержит­ся ссылка на это обязательство.