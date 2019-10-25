Как защитить свои персональные данные в Интернете? Несколько полезных советов

Интернет, безусловно, замечательное изобретение, которое значительно облегчает нашу жизнь. Но чем больше мы его используем, тем больше нам нужно думать о том, как защитить свои личные данные от хакеров и других типов киберпреступников.

В наше время практически невозможно представить жизнь без Интернета. С помощью Интернета мы делаем множество вещей, от просмотра фильмов и игр до общения с друзьями, покупок, организации деловых встреч и так далее. Поскольку жизнь становится все более занятой, конечно, гораздо проще совершать все необходимые задачи онлайн.

Помимо многочисленных преимуществ Интернета, существуют и недостатки. Возможно, вы никогда не задумывались об этом, но самая большая проблема в Интернете – это безопасность. Поскольку киберпространство открыто и доступно огромному количеству людей со всего мира, существует вероятность, что наши личные данные будут украдены и использованы не по назначению. В этой статье мы поговорим о некоторых способах защиты наших личных данных.

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Некоторые люди, не задумываясь о безопасности в Интернете, всюду оставляют свою личную информацию. Они обычно полагают, что это совершенно безопасно, и что все истории об интернет-рисках – это просто теории заговора. И даже если происходят такие вещи, как кража личных данных, многие думают, что это происходит только с богатыми людьми. С другой стороны, некоторые считают, что вы никогда не будете в безопасности при использовании онлайн-сервисов. Они избегают даже организации поездок онлайн или покупки билетов.

Истина где-то посередине. Когда вы отправляете деньги через Интернет, вы можете оставить свою информацию, но вам нужно знать, как защитить себя от злоумышленников.

Персональные данные

Многие люди, и вы, возможно, тоже, немного озадачены тем, что означают персональные данные. В соответствии с законодательством Европейского Союза (ЕС), под понятием личных данных понимается вся информация о человеке, которая может его идентифицировать.

Прежде чем мы продолжим, мы хотели бы познакомить вас с другим определением - это объективное определение персональных данных. Всю эту информацию можно разделить на субъективные и объективные данные. Первая - это информация, которая поступает непосредственно от человека, а другая собирается путем наблюдения или экспертизы. Хорошим примером является фрагмент информации, собранной в ходе медицинского обследования пациента.

Теперь, когда мы уточнили терминологию, давайте посмотрим, что мы можем сделать, чтобы защитить нашу конфиденциальную личную информацию и как обеспечить безопасность при использовании Интернета.

Зашифруйте ваши данные

Для многих из вас это может звучать как ракетостроение, и вы думаете, что это требует специальных технических знаний. Тем не менее, вы можете быть уверены, что даже если шифрование когда-то использовалось исключительно «айтишниками», на сегодня это уже не так. Используете ли вы Mac илиПК, это довольно просто. Операционные системы используют такие программы, как Full Disk Encryption для Windows 10 и File Vault для Mac, которые шифруют данные на вашем компьютере. Это означает, что только кто-то с уникальным ключом шифрования может получить доступ к информации, хранящейся на вашем компьютере.

Защитите свои аккаунты в социальных сетях

Если у вас есть аккаунты в нескольких социальных сетях, вы должны использовать разные пароли для каждого из них. Это может быть затруднительно запомнить все эти пароли, но если вы хотите быть уверенными в конфиденциальности личной информации это необходимо.

Кроме того, попробуйте менять свои пароли каждые несколько месяцев. Вы можете использовать генератор паролей для создания кодов устойчивых к взлому.

Защищайте себя на сайтах знакомств

Если вы создаете профиль на сайтах знакомств и в приложениях, убедитесь, что вы никогда никому не предоставляете свой личный идентификатор защиты. Это онлайн-система проверки, которая используется на всех сайтах знакомств. Это необходимый инструмент для обеспечения безопасности всех пользователей и предотвращения мошенничества со стороны фальшивых пользователей.

Установите антивирусную программу на свои устройства

Вредоносная или вирусная программа – это программа, предназначенная для получения доступа к вашему компьютеру и нанесения вреда. Мы знаем эти программы под разными именами, такими как вирус, червь, троян и т.д., и, конечно, каждый из нас уже сталкивался с такой проблемой. Они могут быть везде: от электронных писем до веб-сайтов и файлов. Лучший способ защитить ваши личные данные - установить антивирусную программу и периодически проверять систему. Кроме того, вам следует избегать загрузки файлов, в которых вы не уверены, и посещения подозрительных веб-сайтов.

Защищайте свой Wi-Fi

Настоятельно рекомендуется защищать сеть Wi-Fi паролем как дома, так и в офисе. Таким образом, вы можете быть уверены, что люди, у которых нет пароля, не смогут получить доступ к вашему Wi-Fi-соединению. Кто-то может просто захотеть использовать вашу сеть, не причиняя никакого реального вреда, но всегда лучше быть в безопасности, чем сожалеть.

Выключайте компьютер

Вы любите засыпать, слушая любимую музыку на YouTube, когда ваш ноутбук остается включенным на всю ночь? Возможно, вам следует подумать об изменении этой привычки, потому что, когда вы оставляете свой компьютер включенным и подключенным к Интернету ночью, он становится легкой мишенью для различных мошенников.

Устанавливайте блокировку на смартфон

Вы никогда не знаете, у кого может оказаться ваш смартфон. Он может выпасть из вашего кармана или сумки и оказаться в руках человека, который может использовать все найденные там личные данные не по назначению либо в противозаконных целях. Если вы установите блокировку, этот человек должен будет взломать пароль, прежде чем сможет его использовать.

Отключайте Bluetooth

Bluetooth очень удобен, так как вы можете обмениваться видео, фотографиями и т. д. с друзьями в течение нескольких минут. Мы склонны забывать выключать его, думая, что он не причинит никакого вреда, если он останется включенным, особенно из-за запроса на разрешение, который необходим для подключения Bluetooth. Однако независимо от параметров безопасности единственный способ предотвратить использование ваших личных данных мошенниками – это отключить Bluetooth .

Защита от кражи личных данных

Один из способов предотвратить кражу персональных данных – это всегда оставаться внимательным и осмотрительным, когда вы передаете кому-либо личную информацию. Прежде чем давать какую-либо информацию, вам необходимо тщательно выяснить, кто спрашивает и с какой целью.

Также избегайте использования каких-либо личных данных, таких как индивидуальный идентификационный номер (ИИН), номер телефона или что-либо подобное паролю или его части.

Общие положения о защите данных

Международная защита персональных данных

На международном уровне этот вопрос регулируется рядом Конвенций и международных соглашений. Одним из основных документов, регламентирующих данную сферу международных отношений является 108-я Конвенция Совета Европы - «о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных» принятая в Страсбурге, 28 января 1981 года, к которой были приняты дополнения от 15 июня 1999 г. Данную Конвенцию подписало 63, а ратифицировало 47 Стран.

Кроме того, в рамках СНГ был разработан Модельный закон «О персональных данных» (принят на четырнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, постановлением от 16 октября 1999 года № 14-19), в основу которого положен европейский опыт в области защиты персональных данных.

Защита данных в Казахстане

В Казахстане законом, регулирующим общественные отношения в сфере персональных данных, а также определяющим цель, принципы и правовые основы деятельности, связанные со сбором, обработкой и защитой персональных данных, является Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите».

Согласно статье 20, персональные данные подлежат защите, которая гарантируется государством, а их сбор и обработка осуществляются только в случаях обеспечения их защиты.

Мы надеемся, что вам понравилось статья, и что эти советы оказались полезными. Нашей целью при написании статьи состояла не в том, чтобы напугать вас, а в том, чтобы предупредить вас о возможных проблемах, с которыми вы можете столкнуться, как их предотвратить и защитить ваши личные данные. Стоит отметить, что мы рассмотрели только некоторые способы защиты персональных данных, но есть и много других, о которых вы можете прочитать в наших следующих статьях. Наслаждайтесь использованием Интернета и помните, что профилактика всегда лучше лечения.