Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.

1. Что такое фишинг?

Фишинг (англ. phishing, искаженное fishing — выуживание) — вид интернет-мошенничества, цель которого — получить идентификационные данные пользователей. Сюда относятся кражи паролей, номеров кредитных карт, банковских счетов и другой конфиденциальной информации. Именно такое определение вы найдете на сайте Лаборатории Касперского.

Главная проблема фишинга 21 века заключается в том, что люди стали добровольно выдавать свои конфиденциальные данные в результате примененных к ним методов социальной инженерии. Что можно сделать простым гражданам, чтобы избежать потери денег от электронного фишинга?

2. Не открывайте странные почтовые сообщения

Странные письма приходят с адресов, которые похожи на реальные адреса известным вам компаний, магазинов или социальных сетей. Прежде чем открыть любое подобное сообщение посмотрите данные отправителя. Для этого будет нужно навести курсор на адрес или нажать кнопку «подробнее» или «информация о письме». Там вы увидите реальный адрес респондента. Если у вас есть даже малейшие сомнения, не открывайте такое письмо. А если уж открыли, то не переходите по предлагаемым ссылкам.

Темы писем могут быть такие: «Получите свои бонусные 5000 рублей», «Не забудьте получить возврат на ваши покупки», «Ваш дальний родственник оставил вам 100000 долларов» и пр.

3. Не заходите на странные сайты

Часто преступники создают сайт, который очень похож на магазин или сайт по интересам. Вам обязательно предложат зарегистрироваться, а чтобы получить призы, выигрыши, бонусы и прочее, вас попросят ввести данные вашей кредитной карты. Именно в этот момент вы и потеряете свои деньги.

На сайте будет много информации и полная имитация деятельности, но при детальном рассмотрении и попытке сделать хоть что-то кроме регистрации обычно ничего не будет работать. Попытка найти магазин по адресу лживой регистрации также ничего не даст. Либо такого дома и вовсе не существует, либо о такой компании там никто не слышал. С телефонами сложнее. На них теперь можно ставить робота.

Не забывайте в самом начале посмотреть на адресную строку сайта. Убедитесь, что это именно сайт знакомого вам магазина или сервиса. В противном случае сразу закрывайте вкладку.

4. Установите антивирусную программу

Все ведущие мировые поставщики антивирусов включают защиту пользователя от спама и фишинга. Такая защита не даст вам показать потенциально фишинговое письмо или сообщение. Система не даст вам показать письмо от якобы крупного банка, которое таковым не является. Система не даст вам ввести данные кредитной карты на сомнительном сайте.

Антивирусная защита не даст прорваться на ваш компьютер, планшет, ноутбук или смартфон вирусам, которые будут пытаться украсть ваши пароли, данные пластиковых карт и другие важные личные сведения.

5. Завести отдельную карту для онлайн-магазинов

Это сделать очень просто. Достаточно зайти в ваш банк, который выдал вам вашу зарплатную карту, и завести мгновенную карту. Это будет стоить очень недорого, но зато позволит вам платить в Интернете, используя карту, где всегда находится ограниченный объем средств. Даже в случае кражи данных этой карты, ваши потери будут незначительны.

Будьте бдительны, берегите свои деньги и здоровье!