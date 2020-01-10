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Сегодня, в 8:04

Упрощена регистрация многоквартирных жилых домов как объекта кондоминиума

Новый Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» направлен на решение ряда вопросов в данной сфере. Одним из которых является оптимизация процесса регистрации многоквартирного жилого дома как объекта кондоминиума.

В последнее  время, поступает множество обращений и жалоб от граждан и общественных объединений о продаже или сдаче в аренду общего имущества многоквартирного жилого дома руководителями органов управления кондоминиума без согласия самих жильцов. На решение именно таких пробелов направлен новый документ в сфере ЖКХ.

Что для этого необходимо? В первую очередь, необходимо зарегистрировать многоквартирный жилом дом, как объект кондоминиума. Определить общую площадь МЖД, включая земельный участок, состав общего имущества объекта кондоминиума и размеры долей каждой квартиры и нежилого помещения в общем имуществе, площадь квартир и площадь нежилых помещений, находящихся в индивидуальной собственности.

Регистрация объекта кондоминиума фактически является юридическим закреплением за сособственниками квартир и нежилых помещений права общей долевой собственности на общее имущество объекта кондоминиума. После регистрации объекта кондоминиума все собственники квартир, нежилых помещений становятся участниками кондоминиума и имеют равные права по управлению объектом кондоминиума и пользованию общим имуществом объекта кондоминиума.

Законом определено, что государственная регистрация объекта кондоминиума в функционирующих многоквартирных жилых домах производится по заявлению инициативной группы, состоящей не менее чем из двух собственников квартир, нежилых помещений.

Также Законом предусмотрен запрет к продаже, и передаче в аренду частей общего имущества объекта кондоминиума без ведома собственников квартир, такое решение  принимается на собрании большинством голосов.

Как показала практика, в новых домах отдельные застройщики либо управляющие компании продают часть общего имущества до регистрации многоквартирного жилого дома как объекта кондоминиума. Это могут быть подвалы, цокольные этажи либо лестничные площадки. Таким образом, в соответствии с нормами Закона площадь общего имущества объекта кондоминиума будет определяться на стадии проектирования многоквартирного жилого дома. Более того, государственная регистрация объекта кондоминиума, принятого в эксплуатацию МЖД будет обязанностью заказчика (застройщика), при этом, заказчик (застройщик) обязан будет включить в состав общего имущества объекта кондоминиума все имущество, предусмотренное проектно-сметной документацией.

Необходимо отметить, что придомовой земельный участок, вместе с расположенными на нем элементами благоустройства, также будут включены в состав общего имущества в том случае, если собственники квартир и нежилых помещений сами пожелают этого и примут решение на собрании с последующей подачей заявления в местный исполнительный орган.

В случае, если придомовой земельный участок, не включен в состав общего имущества объекта кондоминиума, то он находится в исключительной государственной собственности как территория общего пользования в населенных пунктах, содержание которого осуществляется за счет средств местного бюджета и запрещается возложение таких расходов на собственников квартир и нежилых помещений.

Еще один важный момент, предусмотренный Законом, касательно упрощения процедуры регистрации объекта кондоминиума.

На сегодняшний день, несмотря на то, что регистрация объекта кондоминиума дает жителям возможность полноценно управлять, владеть и пользоваться общим имуществом, в целом, по стране наблюдается низкая регистрация МЖД как объектов кондоминиума, основными причинами которой являются незаинтересованность граждан, а также сложности процедур по регистрации. Более того, в отдельных регионах имеются дома, на которые отсутствуют документы, такие как: технический паспорт, акты на земельные участки. Поиск и оформление документов на многоквартирные дома - это процесс трудоемкий и затратный для жителей и, как результат, на сегодняшний день из существующих 78 тысяч многоквартирных жилых домов зарегистрировано как объекты кондоминиума всего 21 тысяча (или 27 процентов). Таким образом, в целях создания благоприятных условий для граждан, обязанность по обеспечению государственного технического обследования функционирующих МЖД с определением общего имущества объекта кондоминиума, а также формирование и представление документов для государственной регистрации возлагается на местные исполнительные органы и будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

В целях ускорения регистрации кондоминиумов многоквартирных жилых домов упрощена также процедура регистрации, в частности, заявление подается не менее чем от двух собственников и предусмотрена автоматизация процессов регистрации объектов с сокращением сроков до 1-го рабочего дня и отменено предоставление нотариально удостоверенных копий правоустанавливающих документов.

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Finance.kz
Finance.kz
Упрощена регистрация многоквартирных жилых домов как объекта кондоминиума
Упрощена регистрация многоквартирных жилых домов как объекта кондоминиума
Новый Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» направлен на решение ряда вопросов в данной сфере.
Сегодня, в 8:04
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