Токаев подписал закон о введении дифференцированных ставок налога на майнинг

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий поправки в налоговое законодательство, в том числе введение дифференцированных ставок налога на цифровой майнинг. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - говорится в сообщении.

15 февраля министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров сообщил, что его ведомство предлагает повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз - с 1 до 10 тенге (с 0,0021 до 0,021 доллара) за кВт ч потребленной электроэнергии. В конце мая глава ведомства напомнил, что с начала текущего года была введена плата за цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт ч потребленной электроэнергии. Для выравнивания нагрузки, а также снижения потребления произведенной в стране электроэнергии предлагаются дифференцированные ставки: чем ниже стоимость электроэнергии, тем больше ставка платы. При этом министр отметил, что для электроэнергии собственного производства из возобновляемых источников предусмотрены пониженные ставки на уровне действующих.

Поправки в законодательство также предполагают установление ставок акцизов на табачную продукцию, в том числе в целях реализации норм Евразийского экономического союза. Предлагается установление ставок акцизов на изделия с нагреваемым табаком на уровне 70% от размера ставок акцизов на сигареты, а также изменение единицы измерения с килограмма на штуки.

Кроме того, планируется увеличение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с применением дифференцированного подхода налогообложения, а также освобождение от уплаты такого налога для новых месторождений с привязкой к уровню рентабельности. Предусмотрено увеличение ставок НДПИ по биржевым металлам на 50%, по остальным твердым полезным ископаемым на 30%. При этом предлагается освобождение от НДПИ новых месторождений, где добыча будет начата после 31 декабря 2022 года, до достижения уровня рентабельности 15% на срок до пяти лет.

Фото: dknews.kz