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08.08.2024

Нефть удерживает восстановительный ралли, поскольку рынок ждет ответных мер Ирана

Нефть удерживает восстановительный ралли, поскольку рынок ждет ответных мер Ирана

В ходе последних событий цены на нефть стабилизировались после значительного ралли, вызванного усилением геополитической напряженности и рыночной динамикой

Фьючерсы на нефть марки Brent торговались около $79 за баррель, а West Texas Intermediate (WTI) поднялся выше $75, отражая восстановление с более ранних минимумов.

Рынок остается на грани возможного ответного удара Ирана по Израилю. Данная ситуация произошла в ответ на убийства лидеров ХАМАС и Хезболлы, создав нестабильный геополитический климат. Дополнительные геополитические риски включают редкое трансграничное нападение украинских войск на Россию и остановку добычи сырой нефти на крупнейшем нефтяном месторождении Ливии Шарара из-за политической нестабильности.

Проблемы с поставками. Остановка добычи на ливийском месторождении Шарара, которое ранее выкачивало 270 000 баррелей в день, усилила проблемы с поставками. Остановка добычи была объявлена ​​форс-мажором Национальной нефтяной корпорацией Ливии.

В США запасы сырой нефти упали на 3,73 млн баррелей, что стало шестой неделей подряд снижения и достигло самого низкого уровня с февраля. Данный спад указал на устойчивый спрос на физические баррели.

Настроения рынка и восстановление. Нефтяной рынок восстанавливается после недавнего падения на мировых фондовых рынках, с заметным отскоком от семимесячных минимумов. Банк Японии также принял меры, чтобы успокоить рынки после исторической волатильности, связанной с валютными сделками carry trades.

Трейдеры внимательно следят за ситуацией, многие ожидают потенциальных перебоев с поставками, которые могут существенно повлиять на цены на нефть. Несмотря на восстановление, макроэкономические риски сохраняются, такие как нестабильный спрос в крупных экономиках, таких как Китай, и потенциальное увеличение поставок со стороны ОПЕК.

В целом, ралли восстановления рынка нефти поддерживается сочетанием перебоев с поставками, геополитической напряженности и продолжающихся корректировок рынка.

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