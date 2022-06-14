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14.06.2022

Россия сместила Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Индию

Россия сместила Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Индию

Россия в мае стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Индию.

Россия в мае стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Индию, сообщает Reuters со ссылкой на данные торговых источников. Первое место удерживает Ирак, а Саудовская Аравия сместилась на третье.

На индийские НПЗ в прошлом месяце поступило около 819 000 баррелей российской нефти (в апреле — всего 277 000). На российские сорта пришлось около 16,5% всего импорта в республику в мае. Как поясняет Reuters, интерес европейских покупателей к российской нефти после санкций снизился, поэтому Индия может покупать ее с большим дисконтом.

В марте поставки российских углеводородов запретили США, а в начале июня Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России утвердил постепенный отказ от поставок нефти и нефтепродуктов из страны морским путем. Под санкции западных стран попали некоторые российские энергетические компании, а также продажа оборудования для энергетического сектора и инвестиции в него.

Фото: Reuters

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