Россия сместила Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Индию

Россия в мае стала вторым крупнейшим экспортером нефти в Индию, сообщает Reuters со ссылкой на данные торговых источников. Первое место удерживает Ирак, а Саудовская Аравия сместилась на третье.

На индийские НПЗ в прошлом месяце поступило около 819 000 баррелей российской нефти (в апреле — всего 277 000). На российские сорта пришлось около 16,5% всего импорта в республику в мае. Как поясняет Reuters, интерес европейских покупателей к российской нефти после санкций снизился, поэтому Индия может покупать ее с большим дисконтом.

В марте поставки российских углеводородов запретили США, а в начале июня Евросоюз в рамках шестого пакета санкций против России утвердил постепенный отказ от поставок нефти и нефтепродуктов из страны морским путем. Под санкции западных стран попали некоторые российские энергетические компании, а также продажа оборудования для энергетического сектора и инвестиции в него.

Фото: Reuters