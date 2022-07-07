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07.07.2022

Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель

Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель

Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель в ходе торгов в среду вечером на опасениях инвесторов по поводу падения спроса из-за нависшей угрозы экономической рецессии.

Цены на нефть опустились ниже $100 за баррель в ходе торгов в среду вечером на опасениях инвесторов по поводу падения спроса из-за нависшей угрозы экономической рецессии, сообщает Investing.com.

"В случае рецессии, с растущей безработицей и банкротствами физических и юридических лиц, сырьевые товары начнут дешеветь", - отмечают аналитики Citi. По их мнению, в таком случае цена Brent может снизиться до $65 к концу года.

Вместе с тем аналитики Goldman Sachs полагают, что падение цен на нефть во вторник было чрезмерным. "Хотя вероятность рецессии в экономике увеличивается, нефтяному рынку еще рано поддаваться этим опасениям, - говорится в обзоре Goldman. - Глобальная экономика по-прежнему растет, а темпы повышения спроса на нефть в этом году существенно превысят темпы увеличения ВВП".

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск подешевели на $3,73 (3,63%) - до $99,04 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $3,90 (3,92%) - до $95,60 за баррель.

Во вторник Brent рухнула в цене на 9,5%, до минимума с 10 мая, а WTI - на 8,2%, обновив минимум с 25 апреля. Сейчас нефтяные котировки находятся на уровнях 19 апреля.

Фото: forbes.ru

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Нефть
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