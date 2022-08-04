Обязательства Казахстана по добыче нефти в сентябре в рамках ОПЕК+ составят 1,710 млн б/с

Обязательства Казахстана по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в сентябре 2022 года составят 1,710 млн баррелей в сутки. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана по итогам министерского заседания стран - участниц соглашения ОПЕК+.

"По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на сентябрь месяц на 0,1 млн баррелей в сутки. Обязательства Казахстана на сентябрь составят 1,710 млн баррелей в сутки", - говорится в сообщении.

На заседании обсуждалось выполнение странами обязательств по соглашению в июне. Казахстан на мероприятии представлял министр энергетики Болат Акчулаков.

Обязательства Казахстана в рамках ОПЕК+ в августе текущего года составили 1,706 млн баррелей в сутки.

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