ОПЕК+ продлила добровольное сокращение добычи нефти до конца июня

Страны ОПЕК+ приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца сентября 2025 года. Сокращение на 2,2 миллиона баррелей в день будет постепенно уменьшаться каждый месяц до конца сентября 2025 года для поддержания стабильности рынка. Ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

Казахстан продлил в марте 2024 года дополнительное добровольное сокращение добычи на 82 тыс. баррелей в сутки на второй квартал, что является дополнением к сокращению на 78 тыс. баррелей в сутки, объявленному в апреле 2023 года и продленному до конца декабря 2024 года.

Страны, ранее объявившие о дополнительных сокращениях в апреле и ноябре 2023 года (включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), провели личную встречу в Эр-Рияде в рамках 37-й министерской встречи ОПЕК и ОПЕК+. ОАЭ - единственная страна, получившая возможность увеличить объём добычи на 300 тыс. баррелей в сутки, начиная с января 2025 года до конца сентября 2025 года.

Участники встречи поддержали обязательства, взятые Ираком, Россией и Казахстаном, по полному соблюдению обязательств и представлению обновлённого графика компенсации перевыполненных объёмов до конца июня 2024 года.

В дополнение к предыдущим решениям 37-й министерской встречи ОПЕК+ (ONOMM), страны также продлили дополнительные добровольные сокращения на 1,65 млн баррелей в день, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2025 года. Более того, сокращения на 2,2 млн баррелей в день, объявленные в ноябре 2023 года, будут продлены до конца сентября 2024 года, а затем постепенно уменьшены до конца сентября 2025 года.

Данное решение было обусловлено дисбалансом спроса и предложения на мировом рынке нефти, вызванным сезонными факторами, началом летнего автомобильного сезона и кризисом в Китае, крупнейшем импортере нефти. Сезонный рост спроса на нефть, особенно в летние месяцы, создаёт давление на поставки. Кризис в Китае также добавляет неопределённости на рынке, что требует дополнительного контроля и регулирования добычи для поддержания стабильных цен и предотвращения резких колебаний. ОПЕК+ продолжит мониторинг ситуации и при необходимости вносить коррективы в свои действия для обеспечения устойчивости и баланса на мировом нефтяном рынке.

Для финансовых рынков это не стало потрясением , в понедельник, цены на нефть практически не изменились символизируя то что участники рынка уже заложили сокращения добычи в текущую цену.

Источники:

Фото/Изображение - OpenAI, ChatGpt https://openai.com/

Kursiv - https://kz.kursiv.media/2024-06-02/zhnb-opecoilkz/

CNBC- https://www.cnbc.com/2024/06/02/opec-oil-alliance-sets-crude-production-quotas-for-2025.html

Reuters - https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-slip-despite-opec-production-cut-extension-2024-06-03/