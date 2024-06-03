  1. Главная
  2. Новости
03.06.2024

ОПЕК+ продлила добровольное сокращение добычи нефти до конца июня

ОПЕК+ продлила добровольное сокращение добычи нефти до конца июня

На прошедшем заседании стран ОПЕК+ 2 июня было принято решение продлить добровольное сокращение добычи нефти. Казахстан также продлил своё добровольное сокращение.

Страны ОПЕК+ приняли решение продлить добровольное сокращение добычи нефти до конца сентября 2025 года. Сокращение на 2,2 миллиона баррелей в день будет постепенно уменьшаться каждый месяц до конца сентября 2025 года для поддержания стабильности рынка. Ежемесячное увеличение может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий.

Казахстан продлил в марте 2024 года дополнительное добровольное сокращение добычи на 82 тыс. баррелей в сутки на второй квартал, что является дополнением к сокращению на 78 тыс. баррелей в сутки, объявленному в апреле 2023 года и продленному до конца декабря 2024 года.

Страны, ранее объявившие о дополнительных сокращениях в апреле и ноябре 2023 года (включая Саудовскую Аравию, Россию, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), провели личную встречу в Эр-Рияде в рамках 37-й министерской встречи ОПЕК и ОПЕК+. ОАЭ - единственная страна, получившая возможность увеличить объём добычи на 300 тыс. баррелей в сутки, начиная с января 2025 года до конца сентября 2025 года.

Участники встречи поддержали обязательства, взятые Ираком, Россией и Казахстаном, по полному соблюдению обязательств и представлению обновлённого графика компенсации перевыполненных объёмов до конца июня 2024 года.

В дополнение к предыдущим решениям 37-й министерской встречи ОПЕК+ (ONOMM), страны также продлили дополнительные добровольные сокращения на 1,65 млн баррелей в день, о которых было объявлено в апреле 2023 года, до конца декабря 2025 года. Более того, сокращения на 2,2 млн баррелей в день, объявленные в ноябре 2023 года, будут продлены до конца сентября 2024 года, а затем постепенно уменьшены до конца сентября 2025 года.

Данное решение было обусловлено дисбалансом спроса и предложения на мировом рынке нефти, вызванным сезонными факторами, началом летнего автомобильного сезона и кризисом в Китае, крупнейшем импортере нефти. Сезонный рост спроса на нефть, особенно в летние месяцы, создаёт давление на поставки. Кризис в Китае также добавляет неопределённости на рынке, что требует дополнительного контроля и регулирования добычи для поддержания стабильных цен и предотвращения резких колебаний. ОПЕК+ продолжит мониторинг ситуации и при необходимости вносить коррективы в свои действия для обеспечения устойчивости и баланса на мировом нефтяном рынке.

Для финансовых рынков это не стало потрясением , в понедельник,  цены на нефть практически не изменились символизируя то что участники рынка уже заложили сокращения добычи в текущую цену.

 

Источники:

Фото/Изображение - OpenAI, ChatGpt  https://openai.com/

Kursiv - https://kz.kursiv.media/2024-06-02/zhnb-opecoilkz/

CNBC- https://www.cnbc.com/2024/06/02/opec-oil-alliance-sets-crude-production-quotas-for-2025.html

Reuters - https://www.reuters.com/business/energy/oil-prices-slip-despite-opec-production-cut-extension-2024-06-03/

Поделиться
Нефть
Мнение экспертов
Рауан Жунусов01.05.2023Инвестиции в криптовалюты: Топ 5 стратегий для казахстанских инвесторовБорис Берг17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Последние статьи
27.12.2023Казпочта расширяет спектр финансовых продуктов
17.10.2023Президент Казахстана, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
22.09.2023Главы правительств трех государств посетят Innoprom Qazaqstan
12.09.2023Что представила Apple на презентаций
Новостная лента
Все новости