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В прошлую пятницу, в 6:27

Moody's подтвердило рейтинговые оценки БЦК

Moody's подтвердило рейтинговые оценки БЦК

АО "Банк ЦентрКредит" сообщило о подтверждении агентством Moody's Investors Service рейтинговых оценок банка, прогноз "Стабильный".

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг АО Банк ЦентрКредит по банковским депозитам в национальной и иностранной валюте по международной шкале на уровне "В1", также повысило прогноз до "Стабильного", сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE). 

Подтверждение рейтингов Банка отражает оценку Агентства того, что операционная среда и кредитоспособность Банка останутся устойчивыми к возросшим рискам в стране. 

Прогноз "Стабильный" по долгосрочным рейтингам Банка отражает ожидания Агентства, что капитализация, прибыльность и ликвидность Банка в совокупности уравновесят внешние риски, связанные с более высокой инфляцией и ужесточением условий финансирования. 

В среду, 20 апреля, стало известно, что Банк ЦентрКредит станет новым акционером Альфа-Банк Казахстан, купив 100% простых акций. АО «Альфа-Банк» полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из Совета директоров.

После юридического завершения сделки Банк ЦентрКредит проведет ребрендинг Банка.  Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц.

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