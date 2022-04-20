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20.04.2022

Банк ЦентрКредит покупает Альфа-Банк Казахстан

Банк ЦентрКредит покупает Альфа-Банк Казахстан

«Банк ЦентрКредит» покупает 100% простых акций ДБ «Альфа-Банка».

АО «Альфа-Банк» полностью выйдет из состава акционеров и отзовет своих представителей из Совета директоров, сообщает Vlast.kz со ссылкой на официальный сайт БЦК.

БЦК заявляет о том, что достигнута принципиальная договоренность о продаже АО ДБ «Альфа-Банк», Казахстан. Сообщается, что после юридического завершения сделки БЦК проведет ребрендинг банка: «Принятые меры будут способствовать выходу Банка из санкционных списков США и ряда других стран. Таким образом, это будет полностью казахстанский банк с полным спектром банковских услуг для физических и юридических лиц».

Банк ЦентрКредит заявил о том, что готов поддержать «Альфа-Банк» дополнительной ликвидностью за счёт собственных средств для исполнения всех обязательств перед депозиторами, и тем самым оперативно решить сложившуюся ситуацию для действующих клиентов.

Фото: kaztag.kz

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