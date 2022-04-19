Касым-Жомарт Токаев и губернатор Омской области обсудили возможности кооперации регионов

Об этом во вторник сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимовыгодной кооперации регионов Казахстана с Омской областью в сферах торговли, машиностроения, транспорта, сельского хозяйства. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что продуктивное межрегиональное взаимодействие положительно сказывается на показателях взаимной торговли", - говорится в сообщении.

Токаев отметил, что уделяет большое внимание развитию межрегионального сотрудничества, в котором Омская область занимает особое место. "Товарооборот между Омской областью и Республикой Казахстан превысил $380 млн. Казахстан является партнером номер один для Омской области. Что немаловажно - это приграничная область, где живут казахи, наши соотечественники", - сказал президент Казахстана.

Он сообщил, что казахстанцы признательны администрации и жителям Омской области за увековечивание в регионе памяти великих сыновей казахского народа - ученого Шокана Валиханова и писателя Сакена Сейфуллина.

"В свою очередь губернатор Александр Бурков рассказал о готовности региона сотрудничать с казахстанскими компаниями в таких сферах как агропромышленный комплекс, производство продуктов питания, нефтехимия и строительный сектор", - уточнили в пресс-службе.

Фото: akorda.kz