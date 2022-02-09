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09.02.2022

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Brent подорожала до $91,22 за баррель

Цены на нефть вернулись к росту в среду после снижения по итогам двух предыдущих сессий, находятся вблизи семилетних максимумов.

В среду котировки нефти возобновили рост на данных Американского института нефти о снижении резервов топлива в США на неделе, завершившейся 4 февраля, сократились на 2,025 млн баррелей после уменьшения на 1,645 млн баррелей неделей ранее.

Если это подтвердят данные Минэнерго США, снижение запасов будет отмечено три недели кряду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют недельное увеличение запасов нефти в Штатах на 100 тысяч баррелей, запасов бензина - на 1,4 млн баррелей, а также снижение запасов дистиллятов на 600 тысяч баррелей.

К 8:10 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,44 (0,48%), до $91,22 за баррель. За вторник Brent подешевела на $1,91 (2,1%) - до $90,78 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,45 (0,5%), до $89,81 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,96 (2,2%), до $89,36 за баррель.

"Несмотря на то что настрой нефтяного рынка остается конструктивным, есть ряд факторов, которые могут создать понижательное давление", - отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в ING Groep NV. Снижению цен может способствовать деэскалация конфликта между Россией и Украиной, а также прогресс в переговорах по ядерной программе Ирана, говорит эксперт.

Фото: rg.ru

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