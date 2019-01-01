Юридическое лицо

Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приоб­ретать и осуществлять имущественные и иные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридические лица должны иметь самостоятельный баланс или смету и быть зарегистрированы в качестве юридического лица. Юридическими лицами мо­гут быть организации, преследующие извлече­ние прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не ставящие извлечение прибыли в качестве та­кой цели и не распределяющие полученную при­быль между участниками (некоммерческие орга­низации).