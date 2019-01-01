Индоссамент

Суть его состоит в том, что на оборотной стороне векселя или добавочном листе (аллонже) делается передаточная надпись, посредством которой другому лицу вместе с век­селем передается право получения платежа. Ли­цо, передающее вексель по индоссаменту, назы­вается индоссантом, а получившее - индоссатом. Действие передачи векселя называется индосси­рованном или индоссацией. Индоссамент может быть совершен в пользу любого лица, в том чис­ле даже в пользу плательщика или векселедателя. Он должен быть простым и ничем не обуслов­ленным. Частичный индоссамент, т.е. передача только части суммы векселя, не допускается. Ин­доссант отвечает за акцепт и платеж. Он может снять с себя ответственность путем надписи «Без оборота на меня».