Индоссамент
Суть его состоит в том, что на оборотной стороне векселя или добавочном листе (аллонже) делается передаточная надпись, посредством которой другому лицу вместе с векселем передается право получения платежа. Лицо, передающее вексель по индоссаменту, называется индоссантом, а получившее - индоссатом. Действие передачи векселя называется индоссированном или индоссацией. Индоссамент может быть совершен в пользу любого лица, в том числе даже в пользу плательщика или векселедателя. Он должен быть простым и ничем не обусловленным. Частичный индоссамент, т.е. передача только части суммы векселя, не допускается. Индоссант отвечает за акцепт и платеж. Он может снять с себя ответственность путем надписи «Без оборота на меня».
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