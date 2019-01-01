Недвижимые вещи (недвижимое имуще­ство, недвижимость)

Земельные участки участки недр другие объекты и все что прочно связано с землей то есть объекты, перемеще­ния которых без несоразмерного ущерба их на­значению невозможно в том числе леса много­летние насаждения здания сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, кос­мические объекты. Законом к недвижимым ве­щам может быть отнесено и иное имущество.