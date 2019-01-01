Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость)
Земельные участки участки недр другие объекты и все что прочно связано с землей то есть объекты, перемещения которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно в том числе леса многолетние насаждения здания сооружения. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.
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