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Бюджетное устройство

Совокупность принципов, на которых основывается организа­ция бюджетной системы.
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