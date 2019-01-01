Фондовая биржа

Специализированная ор­ганизация, объединяющая профессиональных участников рынка ценных бумаг, создающая ус­ловия для концентрации спроса и предложения, а также для повышения ликвидности рынка в це­лом. Биржа - то определенная организация тор­говли, которая подчиняется специальным прави­лам и процедурам. В процессе биржевых торго­вых собраний особыми методами устанавливается рыночная цена (курс) ЦБ, информация о которой наряду со сведениями об объемах совершенных сделок становится досто­янием широких слоев инвесторов. В этом отно­шении биржу можно уподобить чуткому прибору, сигнализирующему о состоянии фондового рын­ка, а через него - о положении дел в экономике в целом.