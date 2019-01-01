Фондовая биржа
Специализированная организация, объединяющая профессиональных участников рынка ценных бумаг, создающая условия для концентрации спроса и предложения, а также для повышения ликвидности рынка в целом. Биржа - то определенная организация торговли, которая подчиняется специальным правилам и процедурам. В процессе биржевых торговых собраний особыми методами устанавливается рыночная цена (курс) ЦБ, информация о которой наряду со сведениями об объемах совершенных сделок становится достоянием широких слоев инвесторов. В этом отношении биржу можно уподобить чуткому прибору, сигнализирующему о состоянии фондового рынка, а через него - о положении дел в экономике в целом.
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