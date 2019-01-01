Финансовый план
Системная совокупность мероприятий материального опосредования функционирования государства. Он составляется на срок от 1 до 5 лет и входит в бюджет. По форме финансовый план представляет собой изложение целей, цифр и организационных предложений на планируемый период. На предприятии планирование основывается на учете закона стоимости и при этом планирование выступает как экономическая категория. Финансовые планы имеют все звенья финансовой системы предприятия и организации, функционирующие на коммерческих началах, составляют балансы доходов и расходов, учреждения, осуществляющие некоммерческую деятельность, - сметы, кооперативные организации, общественные объединения и страховые компании - финансовые планы, органы государственной власти - бюджеты разных уровней. Объектом финансового планирования является финансовая деятельность субъектов хозяйствования и государства, а итоговым результатом - составление финансовых планов, начиная от сметы отдельного учреждения до сводного финансового баланса государства. В каждом плане определяются доходы и расходы на определенный период, связи со звеньями финансовой и кредитной систем (взносы отчислений на социальное страхование, платежи в бюджет, плата за банковский кредит и др.). Финансовые планы имеются у всех звеньев финансовой системы предприятия и организации, функционирующие на коммерческих началах составляют «баланс доходов и расходов», предприятия и организации, функционирующие на некоммерческих началах, составляют «смету», план общественных объединений - «финансовый план», органы государственной власти составляют «бюджет» (разных уровней центральный, местный, субъектов Федерации).
Поделиться в FacebookРассказать ВКонтакте