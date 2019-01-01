Финансовый план

Системная совокуп­ность мероприятий материального опосредования функционирования государства. Он состав­ляется на срок от 1 до 5 лет и входит в бюджет. По форме финансовый план представляет собой изложение целей, цифр и организационных предложений на планируемый период. На предприя­тии планирование основывается на учете закона стоимости и при этом планирование выступает как экономическая категория. Финансовые планы имеют все звенья финансовой системы предпри­ятия и организации, функционирующие на ком­мерческих началах, составляют балансы доходов и расходов, учреждения, осуществляющие не­коммерческую деятельность, - сметы, коопера­тивные организации, общественные объедине­ния и страховые компании - финансовые планы, органы государственной власти - бюджеты раз­ных уровней. Объектом финансового планирова­ния является финансовая деятельность субъек­тов хозяйствования и государства, а итоговым результатом - составление финансовых планов, начиная от сметы отдельного учреждения до сводного финансового баланса государства. В каждом плане определяются доходы и расходы на определенный период, связи со звеньями фи­нансовой и кредитной систем (взносы отчислений на социальное страхование, платежи в бюджет, плата за банковский кредит и др.). Финансовые планы имеются у всех звеньев финансовой сис­темы предприятия и организации, функциониру­ющие на коммерческих началах составляют «ба­ланс доходов и расходов», предприятия и организации, функционирующие на некоммерче­ских началах, составляют «смету», план общест­венных объединений - «финансовый план», орга­ны государственной власти составляют «бюджет» (разных уровней центральный, мест­ный, субъектов Федерации).