Договор поручительства

Договор, по ко­торому поручитель обязывается перед кредито­ром другого лица отвечать за исполнение послед­ним его обязательства полностью или в части. Договор поручительства может быть заключен также для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем. Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме. Не­соблюдение письменной формы влечет недейст­вительность договора поручительства. При неис­полнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обя­зательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или догово­ром поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.