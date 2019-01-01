Облигации корпоративные

Облигации под заклад (обеспечиваются физическими акти­вами) беззакладные облигации (прямые долго вые обязательства не создающие имуществен­ных претензий к корпорации) облигации под заклад других ценных бумаг фирмы (обеспечиваются акциями или долговыми обязательства­ми компании) конвертируемые облигации (дают инвестору право на покупку обычных акции той же компании по определенной цене в определенный срок) доходные облигации (приносят процент только тогда когда заработан доход).