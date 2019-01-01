Договор банковского вклада (депози­та)

Договор, по которому одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на услови­ях и в порядке, предусмотренных договором. До­говор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, признается публичным до­говором. К отношениям банка и вкладчика по счету, на который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского счета, если иное не предусмотрено правилами настоящей главы или не вытекает из существа договора банковского вклада.