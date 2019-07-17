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Министерство сельского хозяйства РК
Министерство сельского хозяйства РК
О компании
Создание условий для повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, устойчивого развития водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства путем эффективного формирования, координации и реализации государственной политики.
Новости
Минсельхоз упростил порядок выхода из кредитных товариществ
Министерство сельского хозяйство РК по просьбе фермеров изменило законодательство, чтобы сделать процедуры вхождения и выхода из кредитных товариществ максимально простыми.
Гранты для студентов теперь будет выдавать Минсельхоз
МОН РК передает МСХ некоторые функции по формированию образовательных грантов.
Минсельхоз в корне изменил систему страхования для аграриев
МСХ РК разработало новый закон, который отменил неэффективную систему обязательного страхования посевов.
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Ключевые фигуры
Исаева Гульмира Султанбаевна
Вице-министр сельского хозяйства РК
Курманов Рустем Жомартович
Вице-министр сельского хозяйства РК
Омаров Сапархан Кесикбаевич
Министр сельского хозяйства
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