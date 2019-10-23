Курманов Рустем Жомартович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году окончил с отличием Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова, по специальности: «Экономист-менеджер в отраслях АПК». С 2003 по 2007 годы учился в аспирантуре по специальности: «Экономика и управление народным хозяйством (сельское хозяйство)». Кандидат экономических наук.

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2003 по 2005 годы - Ведущий, главный специалист отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления МСХ РК.

С 2005 по 2009 годы - Начальник отдела экономического анализа, отдела государственных закупок и экономического анализа Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК.

С 2009 по 2015 годы - Начальник управления Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, И.о. директора Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, директор Департамента инвестиционной политики, Департамента Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, корпус «А» МСХ РК.

С 2015 по 2016 годы - Руководитель Секретариата Комитета АПК, Национальная палата предпринимателей РК.

С 2016 по 2017 годы - Управляющий директор - Директор департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен».

В 2017 году - И.о. советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан, советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 годы - Вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2018 года - Член Совета директоров АО «КазАгроФинанс».

С 2018 по 2019 годы - Председатель правления КазАгро.

С 16 февраля 2019 года – заместитель акима Павлодарской области.

С 20 марта 2019 года - вице-министр Министерства сельского хозяйства РК.

Награды: Медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», Почетная грамота Президента Республики Казахстан.