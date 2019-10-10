Исаева Гульмира Султанбаевна
Вице-министр сельского хозяйства РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1991 года окончила Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности,
В 1994 года - Аспирантуру Казахского научно-исследовательского технологического института овцеводства.
Кандидат сельскохозяйственных наук, PhD по пищевой безопасности.
ОПЫТ РАБОТЫ:
- Трудовую деятельность начала в 1991 году преподавателем Семипалатинского технологического института мясной и молочной промышленности.
- Занимала различные должности в Казахском научно-исследовательском технологическом институте овцеводства.
- В 1998—2000 гг. работала главным технологом по переработке мяса и мясной продукции в СПК«Еңбек».
- В 1996—2001 гг. работала научным консультантом, селекционером-зоотехником производства и переработки животноводческой продукции в опытном хозяйстве им. Мынбаева.
- В 2001—2007 гг. работала старшим преподавателем, заместителем декана по учебной работе факультета технологии животноводства Казахского национального аграрного университета.
- В 2007−2011 гг. занимала должность директора, коммерческого директора департамента животноводства и переработки мяса в ТОО«Crown Central Asia».
- В 2011—2012 гг. занимала должность управляющего директора АО «КазАгроПродукт».
- С 2012 по 2017 год занимала должность вице-министра сельского хозяйства.
- В 2017 году занимала должность советника премьер-министра Республики Казахстан.
- 17 января 2018 года - назначена на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
Награды:
Награждена орденом«Курмет» и медалью «За вклад в создание Евразийского экономического союза» ІІ степени.