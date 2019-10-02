Омаров Сапархан Кесикбаевич
Министр сельского хозяйства
Министр сельского хозяйства
Дата рождения: 05.05.1968 г.
Место рождения: КазССР, Чимкентская область, Кзыл-Кумский район, ст. Утрабат.
Семейное положение, родственные связи:
Жена: Даулетбердиева Айнур Садыковна (1974 г.р.);
Дети: дочери - Аружан (1998 г.р.), Маржан (2003 г.р.), Алия (2010 г.р.).
Владение языками: Казахский, русский.
Образование, специальность (квалификация), лицензии: Российская экономическая академия им. В. Плеханова (1995) - специальность «Экономист», Казахский государственный юридический университет (2001) - специальность «Юрист»;
Трудовой стаж:
- 1995 - 1996 г.г. - Специалист, начальник отдела Национальной комиссии по ценным бумагам РК;
- 1996 - 2001 г.г. - Начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления АОЗТ «Продовольственная контрактная корпорация»;
- 2001 - 2006 г.г. - директор департамента, Управляющий директор АО «Продовольственная контрактная корпорация»;
- 2006 - 2007 г.г. - Вице-президент АО «Продовольственная контрактная корпорация»;
- 2007 - 2008 г.г. - Заместитель начальника ХОЗУ Парламента Управления Делами Президента РК;
- 2008 - 2011 г.г. - Государственный инспектор Отдела государственного контроля и территориально-организационой работы Администрации Президента РК;
- 2011 - 2014 г.г. - Член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета;
- 2014 - 2016 г.г. - Вице-министр сельского хозяйства РК.
- 2016 - 2018 г.г. - Депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва.
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
Орден: «Құрмет» (2013);
Медали: «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004); «10 жыл Астана» (2008), «Түркістан қаласының құрметті азаматы» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), "Орден Құрмет" (2013 ж.);
Благодарственное письмо: Президента РК Н.А. Назарбаева (2010);