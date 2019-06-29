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Министерство образования и науки РК
Министерство образования и науки РК
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До конца 2020 года все школы должны быть обеспечены охраной, видеонаблюдением и подвозом — А. Аймагамбетов
На площадке пресс-центра Правительства РК министр образования и науки Асхат Аймагамбетов рассказал о новых приоритетах Государственной программы развития образования и науки РК.
Впервые частные школы начали получать государственный образовательный заказ
Законом Республики Казахстан «Об образовании» предусмотрено получение государственного образовательного заказа частными школами.
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Ключевые фигуры
Аймагамбетов Асхат Канатович
Министр образования и науки
Асылова Бибигуль Амангельдиновна
Вице-министр образования и науки РК
Бигари Рустем Айдарбекулы
Вице-министр образования и науки Республики Казахстан
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