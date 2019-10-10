Бигари Рустем Айдарбекулы

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1999 году окончил Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова по специальности«Информатика и ВТ»;

в 2015 году — Магистратуру Бостонского Университета(США) по специальности«Информационные системы» со специализацией«Кибербезопасность», стипендиат программы«Болашақ». Доктор PhD по направлению информатика, контроль и управление.



ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1999 году.

С 1999 по 2003 годы — работал в Программе развития ООН в Казахстане. С 2003 года в АО «Национальные информационные технологии». С 2006 по 2009 годы работал в Администрации Президента на должностях: главного эксперта, консультанта, заведующего сектором информатизации.

С августа 2009 года по настоящее время занимал должность заместителя заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента РК.

С 7 июня 2018 года - Вице-министр образования и науки Республики Казахстан

Награжден государственной наградой«Ерен еңбегі үшін», юбилейными медалями.