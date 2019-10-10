Асылова Бибигуль Амангельдиновна
Вице-министр образования и науки РК
ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1996 году окончила Казахскую государственную академию управления (нархоз).
ОПЫТ РАБОТЫ:
- 1996-1997 годы – специалист первой категории, ведущий специалист Кокшетауского областного финансового управления;
- 1997-1998 годы – ведущий, главный специалист Северо-Казахстанского областного финансового управления;
- 1998-2001 годы – ведущий, главный экономист отдела образования и науки Управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ Бюджетного департамента министерства финансов Республики Казахстан;
- 2001-2002 годы – начальник отдела образования и науки Управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ Департамента финансирования государственных органов министерства финансов Республики Казахстан;
- В 2002 году – заместитель начальника Управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ Департамента финансирования государственных органов Министерства финансов Республики Казахстан;
- 2002-2004 годы – начальник Управления образования, науки, культуры, спорта и СМИ Департамента планирования расходов социальной сферы министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
- 2004-2007 годы – директор Департамента экономики и финансов министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан;
- 2007-2009 годы – директор Департамента внутренней администрации Агентства Республики Казахстан по статистике;
- 2009-2010 годы – директор Департамента информационного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- В 2010 году – директор Департамента развития социальной сферы министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
- 2010-2013 годы – директор Департамента планирования, анализа исполнения и оценки реализации бюджетных программ социальной сферы министерства финансов Республики Казахстан;
- 2013-2014 годы – директор Департамента планирования бюджетных программ социальной сферы министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;
- 2014-2016 годы – директор Департамента бюджета социальной сферы Министерства финансов Республики Казахстан;
- С 10 июня 2016 года - вице-министр образования и науки РК.
Награды:
Награждена государственной медалью «Ерен еңбегі үшін».