Аймагамбетов Асхат Канатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 2003 году окончил КарГУ им. Е. Букетова, специальность «Историк, Учитель истории». В 2006 году - Карагандинский институт актуального образования «Болашак», специальность «Юриспруденция».

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2002 по 2004 годы - Сотрудник КарГУ им. Е. Букетова.

С 2004 по 2005 годы - Председатель ОО «Лига молодых «Ансар»ю

С 2005 по 2006 годы - Директор ТОО «Медиа СП».

С 2006 по 2012 годы - Преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ.

С 2012 по 2014 годы - Заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам.

С 2014 по 2017 годы - Руководитель Управления образования Карагандинской области.

С 2017 по 2019 годы - Вице-министр образования и науки.

С января по июнь 2019 года - Заместитель акима Карагандинской области.

С июня 2019 года – Министр образования и науки Казахстана.

Выборные должности, депутатство: Депутат III и IV созывов Карагандинского городского маслихата, Председатель постоянной комиссии по социальным вопросам городского маслихата (2003-2012).