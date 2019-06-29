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Министерство национальной экономики РК
Министерство национальной экономики РК
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Ведение контроля за обеспечением учета денежных средств
Новости
Азиатский банк одобрил финансирование строительства ветровой электростанции в Жамбылской области
На совете директоров Азиатского банка одобрен к финансированию первый казахстанский проект «Проект строительства ВЭС Жанатас на 100 МВт в Жамбылской области»
Министр экономики РК: МСБ составит свыше трети экономики в 2025 году
По мнению министра нацэкономики, за годы реализации второй пятилетки Дорожной карты бизнеса - 2020 достигнут прогресс.
За 9 месяцев т. г. рост экономики Казахстана составил 4,3%
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета
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Ключевые фигуры
Алпысов Ермек Амантаевич
Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан
Даленов Руслан Ерболатович
Министр национальной экономики Республики Казахстан
Джумабеков Арман Даирович
Ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан
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