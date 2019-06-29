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На совете директоров Азиатского банка одобрен к финансированию первый казахстанский проект «Проект строительства ВЭС Жанатас на 100 МВт в Жамбылской области»

По мнению министра нацэкономики, за годы реализации второй пятилетки Дорожной карты бизнеса - 2020 достигнут прогресс.

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета