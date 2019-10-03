Алпысов Ермек Амантаевич
Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан
Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан
Родился в 1971 году в Северо-Казахстанской области.
Образование:
Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова.
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал в 1993 году. В разные годы работал в коммерческом секторе.
В 2004–2008 гг. — заместитель акима Аксуского района Алматинской области.
В 2008–2012 гг. — заместитель акима города Талдыкорган.
В 2012–2015 гг. занимал должность акима города Талдыкорган.
С 2015 года по 2017 год — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.
С 2017 года по март 2018 года — заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.
С 18 марта 2019 года — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
Награды:
Орден «Құрмет».