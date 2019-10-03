Алпысов Ермек Амантаевич

Родился в 1971 году в Северо-Казахстанской области.

Образование:

Окончил Алматинский государственный университет им. Абая, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова.

Трудовая деятельность:

Трудовую деятельность начал в 1993 году. В разные годы работал в коммерческом секторе.

В 2004–2008 гг. — заместитель акима Аксуского района Алматинской области.

В 2008–2012 гг. — заместитель акима города Талдыкорган.

В 2012–2015 гг. занимал должность акима города Талдыкорган.

С 2015 года по 2017 год — государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С 2017 года по март 2018 года — заместитель заведующего Отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С 18 марта 2019 года — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Награды:

Орден «Құрмет».