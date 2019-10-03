Джумабеков Арман Даирович
Ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан
Родился 4 сентября 1973 года.
Образование:
В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «Юрист».
Трудовая деятельность:
С 1990 по 1998 год – инспектор Ерментауского филиала сберегательного банка № 2102 Целиноградской области.
С 1998 по 1999 год – главный юрисконсульт, заведующий сектором, начальник отдела Налогового комитета по Акмолинской области Республики Казахстан.
С 1999 по 2002 год – главный специалист, начальник отдела Министерства государственных доходов Республики Казахстан.
С мая 2002 по август 2003 – консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер – Министра Республики Казахстан.
С августа 2003 по апрель 2004 – главный эксперт государственно – правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан.
С апреля 2004 по март 2005 - главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Государственно-правового управления Администрации Президента Республики Казахстан.
С марта 2005 по март 2006 - главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан.
С марта 2006 по февраль 2007 - заведующий сектором Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан.
С февраля 2007 по февраль 2008 - главный инспектор Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан.
С марта 2008 по ноябрь 2008 - заведующий сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан.
С ноября 2008 по май 2011 - заместитель руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.
С мая 2011 по 28 мая 2018 - заместитель заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.
С 28 мая 2018 по 28 марта 2019 - ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан
С 9 апреля 2019 года - первый вице-министр Министерства национальной экономики Республики Казахстан
19 июля 2019 года назначен ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
Награды:
Орден «Құрмет», медаль «Ерен еңбегі үшiн».