Джумабеков Арман Даирович

Родился 4 сентября 1973 года.

Образование:

В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «Юрист».

Трудовая деятельность:

С 1990 по 1998 год – инспектор Ерментауского филиала сберегательного банка № 2102 Целиноградской области.

С 1998 по 1999 год – главный юрисконсульт, заведующий сектором, начальник отдела Налогового комитета по Акмолинской области Республики Казахстан.

С 1999 по 2002 год – главный специалист, начальник отдела Министерства государственных доходов Республики Казахстан.

С мая 2002 по август 2003 – консультант Юридического отдела Канцелярии Премьер – Министра Республики Казахстан.

С августа 2003 по апрель 2004 – главный эксперт государственно – правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

С апреля 2004 по март 2005 - главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Государственно-правового управления Администрации Президента Республики Казахстан.

С марта 2005 по март 2006 - главный эксперт Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан.

С марта 2006 по февраль 2007 - заведующий сектором Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан.

С февраля 2007 по февраль 2008 - главный инспектор Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента Республики Казахстан.

С марта 2008 по ноябрь 2008 - заведующий сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан.

С ноября 2008 по май 2011 - заместитель руководителя Представительства Президента Республики Казахстан в Парламенте Республики Казахстан.

С мая 2011 по 28 мая 2018 - заместитель заведующего Государственно-правовым отделом Администрации Президента Республики Казахстан.

С 28 мая 2018 по 28 марта 2019 - ответственный секретарь Министерства национальной экономики Республики Казахстан

С 9 апреля 2019 года - первый вице-министр Министерства национальной экономики Республики Казахстан

19 июля 2019 года назначен ответственным секретарем Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

Награды:

Орден «Құрмет», медаль «Ерен еңбегі үшiн».