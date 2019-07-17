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6 декабря в г. Вена состоялась 7-я Конференция ОПЕК+, в рамках которой было принято решение о дополнительном сокращении нефти на 500 тыс.барр/сутки до конца первого квартала 2020 года.

Сегодня Соединенные Штаты и Казахстан сделали важный шаг в укреплении энергетического сотрудничества, подписав Меморандум о взаимопонимании (МОВ).

4% от общей потребности республики в авиакеросине в текущем году будет покрыто за счет импорта, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.