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Министерство энергетики РК
Министерство энергетики РК
О компании
Министерство энергетики Республики Казахстан — республиканский орган исполнительной власти Казахстана, осуществляющий государственное управление в области энергетики и находящийся в ведении Правительства Республики Казахстан.
Новости
Казахстан поддержал дополнительное сокращение добычи нефти на 500 тыс.барр/сутки в рамках Соглашения ОПЕК+
6 декабря в г. Вена состоялась 7-я Конференция ОПЕК+, в рамках которой было принято решение о дополнительном сокращении нефти на 500 тыс.барр/сутки до конца первого квартала 2020 года.
Сегодня Соединенные Штаты и Казахстан сделали важный шаг в укреплении энергетического сотрудничества
Сегодня Соединенные Штаты и Казахстан сделали важный шаг в укреплении энергетического сотрудничества, подписав Меморандум о взаимопонимании (МОВ).
Казахстан продолжает импортировать авиатопливо
4% от общей потребности республики в авиакеросине в текущем году будет покрыто за счет импорта, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.
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Ключевые фигуры
Досмухамбетов Махамбет Джолдасгалиевич
Первый вице-министр энергетики Республики Казахстан
Есимханов Сунгат Куатович
Вице-министр энергетики Республики Казахстан
Магауов Асет Маратович
Вице-министр энергетики Республики Казахстан
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