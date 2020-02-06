Жахметова Жанат Зарубековна

Гражданка Республики Казахстан. Родилась в 1986 году.

Окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Жезказганский университет им. Байконурова и Абердинский университет.

Трудовую деятельность начала в 2009 году ведущим специалистом испытательной лаборатории ЖФ АО "Национальный центр экспертизы и сертификации". В разные годы работала в структурных подразделениях центральных государственных органов, курирующих формирование государственной политики в сфере информатизации.

С 2014 по 2016 годы занимала должность руководителя Управления формирования государственной политики в сфере информатизации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и и развитию РК.

С июня 2016 по июль 2017 — заместитель директора Департамента информатизации Министерства информации и коммуникаций РК.

С июля 2017 года по настоящее время работала заместителем Председателя Правления АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде"