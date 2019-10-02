Досмухамбетов Махамбет Джолдасгалиевич

Родился 25 декабря 1960 года в Атырауской области

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина И.М. (1983)

- Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений

Казахский государственный юридический университет (2016)

- Магистр делового администрирования

Трудовой стаж:

1983-1986 гг. – Геолог Балыкшинского управления разведочного бурения Объединения «Эмбанефть».

1986-1987 гг. – Старший геолог ЦИТС Балыкшинского управления разведочного бурения Объединения «Эмбанефть».

С апреля 1987 г. – Старший геолог РИТС №1 Балыкшинского управления разведочного бурения Объединения «Эмбанефть».

С ноября 1987 г. – Геолог РИТС №1 Балыкшинского управления разведочного бурения Объединения «Эмбанефть».

1989-1991 гг. – Геолог 1 категории экспедиции №1 Балыкшинского управления разведочного бурения Объединения «Эмбанефть», Начальник геологического отдела Нефтегазодобывающего управления «Доссорнефть» ТОО «Эмбанефть».

1991-1994 гг – Главный геолог Нефтегазодобывающего управления «Макатнефть», Ведущий геолог Советско- американского совместного предприятия «Мұнай».

1994-1995 гг. – Главный геолог Атырауской нефтяной Акционерной компании (АНАКО).

1995-1996 гг. – Директор промысла Кырыкмылтык Атырауской нефтяной Акционерной компании (АНАКО).

1996-1997 гг. – Заместитель директора по техническим вопросам ТОО «Ес-Бол».

С марта 1997 г. – Начальник геологического отдела АО «Эмбамунайгаз».

1997-2000 гг. – Главный геолог Департамента технической политики, главный менеджер по геологии департамента добычи и транспортировки нефти и газа Национальной нефтегазовой компании «Казахойл».

2000-2001 гг. – Директор департамента разработки нефтегазовых месторождений и геологии Национальной нефтегазовой компании «Казахойл».

2001-2002 гг. – Директор департамента развития сырьевой базы и охраны недр Национальной нефтегазовой компании «Казахойл».

2002-2003 гг. – Директор департамента геологии и разработки, заместитель директора департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз».

2003-2004 гг. – Заместитель директора департамента управления долями в СП ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз».

2004-2006 гг. – Директор департамента производственно-технической экспертизы, Директор департамента геологии и разработки АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

2006-2009 гг. – Главный геолог ТОО СП «Казгермунай».

2009-2012 гг. – Главный геолог, заместитель генерального директора по геологии и геофизике АО «Мангистаумунайгаз».

2012-2013 гг. – Заместитель генерального директора по геологии разработке, первый заместитель генерального директора – член правления АО «Мангистаумунайгаз».

2013-2015 гг. – Генеральный директор (председатель правления) АО «Эмбамунайгаз».

2015-2016 гг. – Управляющий директор по геологии – главный геолог, заместитель председателя правления по крупным проектам АО НК «КазМунайГаз».

С августа 2016 г. – Старший вице-президент по крупным неоперационным активам и морским проектам АО НК «КазМунайГаз».

С 11 ноября 2016 г. – Первый вице-министр энергетики Республики Казахстан.

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

- медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».