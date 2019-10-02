Досмухамбетов Махамбет Джолдасгалиевич
Первый вице-министр энергетики Республики Казахстан
Первый вице-министр энергетики Республики Казахстан
Родился 25 декабря 1960 года в Атырауской области
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина И.М. (1983)
- Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений
Казахский государственный юридический университет (2016)
- Магистр делового администрирования
Трудовой стаж:
1983-1986 гг. – Геолог Балыкшинского управления разведочного бурения Объединения «Эмбанефть».
1986-1987 гг. – Старший геолог ЦИТС Балыкшинского управления разведочного бурения Объединения «Эмбанефть».
С апреля 1987 г. – Старший геолог РИТС №1 Балыкшинского управления разведочного бурения Объединения «Эмбанефть».
С ноября 1987 г. – Геолог РИТС №1 Балыкшинского управления разведочного бурения Объединения «Эмбанефть».
1989-1991 гг. – Геолог 1 категории экспедиции №1 Балыкшинского управления разведочного бурения Объединения «Эмбанефть», Начальник геологического отдела Нефтегазодобывающего управления «Доссорнефть» ТОО «Эмбанефть».
1991-1994 гг – Главный геолог Нефтегазодобывающего управления «Макатнефть», Ведущий геолог Советско- американского совместного предприятия «Мұнай».
1994-1995 гг. – Главный геолог Атырауской нефтяной Акционерной компании (АНАКО).
1995-1996 гг. – Директор промысла Кырыкмылтык Атырауской нефтяной Акционерной компании (АНАКО).
1996-1997 гг. – Заместитель директора по техническим вопросам ТОО «Ес-Бол».
С марта 1997 г. – Начальник геологического отдела АО «Эмбамунайгаз».
1997-2000 гг. – Главный геолог Департамента технической политики, главный менеджер по геологии департамента добычи и транспортировки нефти и газа Национальной нефтегазовой компании «Казахойл».
2000-2001 гг. – Директор департамента разработки нефтегазовых месторождений и геологии Национальной нефтегазовой компании «Казахойл».
2001-2002 гг. – Директор департамента развития сырьевой базы и охраны недр Национальной нефтегазовой компании «Казахойл».
2002-2003 гг. – Директор департамента геологии и разработки, заместитель директора департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз».
2003-2004 гг. – Заместитель директора департамента управления долями в СП ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз».
2004-2006 гг. – Директор департамента производственно-технической экспертизы, Директор департамента геологии и разработки АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
2006-2009 гг. – Главный геолог ТОО СП «Казгермунай».
2009-2012 гг. – Главный геолог, заместитель генерального директора по геологии и геофизике АО «Мангистаумунайгаз».
2012-2013 гг. – Заместитель генерального директора по геологии разработке, первый заместитель генерального директора – член правления АО «Мангистаумунайгаз».
2013-2015 гг. – Генеральный директор (председатель правления) АО «Эмбамунайгаз».
2015-2016 гг. – Управляющий директор по геологии – главный геолог, заместитель председателя правления по крупным проектам АО НК «КазМунайГаз».
С августа 2016 г. – Старший вице-президент по крупным неоперационным активам и морским проектам АО НК «КазМунайГаз».
С 11 ноября 2016 г. – Первый вице-министр энергетики Республики Казахстан.
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
- медаль «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл».