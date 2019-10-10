Есимханов Сунгат Куатович

ОБРАЗОВАНИЕ:

В 1996 году окончил Павлодарский индустриальный институт,

В 2007 году — Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

ОПЫТ РАБОТЫ:

Трудовую деятельность начал в 1996 году инженером в гидрометаллургическом цехе АО «Алюминий Казахстан», где проработал до 2000 года.

В 2001—2007 годы занимал должности специалиста, начальника управления, директора департамента в структуре Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса по гг. Астана, Актау, Караганда.

В 2008—2010 годы возглавлял управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

В 2010—2013 годы — президент АО «Казахэнергоэкспертиза». В 2013—2014 работал директором департамента электроэнергетики и угольной промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК.

С августа 2014 года и до ноября 2018 года занимал должность председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

26 ноября 2018 года - назначен вице-министром энергетики РК