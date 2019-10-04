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Комитет казначейства Министерства финансов РК
Комитет казначейства Министерства финансов РК
О компании
Ведение контроля за обеспечением учета денежных средств
Ключевые фигуры
Ашуев Айдын Жумабекович
Председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК
Байгенжина Алия Курмановна
Заместитель председателя комитета казначейства МФ РК
Байгужина Айгуль Мурзатаевна
Заместитель председателя комитета казначейства МФ РК
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