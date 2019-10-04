Ашуев Айдын Жумабекович

Родился 26 октября 1976 года в г. Алматы.

Образование:

Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Организация банковского дела» УНК Финансы и кредит, присвоена квалификация – экономист, магистратуру Финансовой академии, присвоена степень магистра экономики и бизнеса.

Трудовая деятельность:

Началась с должности менеджера в ТОО «Акжол», где он работал в течение 1995-1999 гг.

В течение 2000-2007 гг. занимал различные должности в государственных и частных организациях.

С июля 2007 года по август 2008 года работал Директором Департамента корпоративного управления в АО «Национальный холдинг «КазАгро».

С августа 2008 года занимал должность Заместителя Председателя Правления АО «КазАгроГарант» АО «Национальный холдинг «КазАгро».

В 2009 году работал в РГП «Резерв» Государственного Комитета по материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в должности Заместителя Генерального Директора.

С ноября 2009 года по июль 2011 года работал Директором РГП «Информационно-вычислительного центра Агентства Республики Казахстан по статистике».

В течение 2011-2014 гг. занимал должность Заместителя Председателя Агентства по статистике Республики Казахстан.

С августа 2014 года по декабрь 2015 года занимал должность Заместителя Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С апреля 2016 года по июль 2018 года Заместитель Генерального Директора по экономике и финансам ТОО «Амангельды газ» АО «Казтрансгаз».

С января 2019 года по август 2019 года занимал должность Председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан.

Государственные и прочие награды: медаль «Ерен еңбегі үшін» - 03.12.2015 г., юбилейная медаль «20 лет Конституции Республики Казахстан» - 05.08.2015 г., нагрудный знак «Отличник статистики» - 08.11.2012 г., юбилейная медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» - 10.11.2011 г.