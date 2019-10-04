Байгенжина Алия Курмановна

Трудовая деятельность:

В 1998 году с должности экономиста Отдела промышленности, инвестиций и природных ресурсов Управления материального производства Бюджетного департамента Министерства финансов Республики Казахстан (МФ РК).

Далее с 1998 по 2001 год занимала должности:

ведущего экономиста Отдела промышленности, инвестиций и природных ресурсов Управления материального производства Бюджетного департамента МФ РК;

главного экономиста Отдела промышленности и строительства Управления материального производства Бюджетного департамента МФ РК.

Начальник отдела промышленности и строительства Управления промышленности, строительства, транспорта и коммуникаций Департамента финансирования государственных органов;

В 2003 году назначена на должность заместителя начальника Управления промышленности, строительства, транспорта и коммуникаций Департамента планирования расходов отраслевых органов Министерства экономики и бюджетного планирования РК;

С 2004 по 2005 годы работала директором Центра стратегического планирования и внешних связей АО "Национального инновационного фонда" и Департамента корпоративного развития АО "Национального инновационного фонда".

С 2006 года заместитель директора Департамента развития обороны, правоохранительной системы и государственных органов Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан,

заместитель директора Департамента бюджетной политики и планированияМинистерства финансов Республики Казахстан

заместитель директора Департамента методологии бухгалтерского учета и финансовой отчетности, аудиторской деятельности Министерства финансов Республики Казахстан

заместитель директора Департамента анализа, оценки исполнения бюджетов, отчетности и статистики государственных финансов Министерства финансов Республики Казахстан.

С 2012-2016 года директор Департамента внутреннего администрирования финансов Министерства финансов Республики Казахстан.

С мая 2016 года директор Департамента бюджетного планирования Министерства финансов Республики Казахстан.

С января 2018 года назначена заместителем председателя Комитета казначейства.

Награждена Благодарностью Министра финансов Республики Казахстан 2001 г., Благодарностью Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 2003 г., Почетной грамотой Республики Казахстан 2014 г., Почетной грамотой Министра финансов Республики Казахстан 2014 г., Нагрудным знаком «Қаржы қызметінің үздігі» 2016 г., Юбилейной медалью "Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл" 2016 г.