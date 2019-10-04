Байгужина Айгуль Мурзатаевна

Трудовая деятельность

В 1987 году старшим экономистом государственных доходов Чистопольского районного финансового отдела Кокчетавской области, с последующим назначением начальником инспекции государственных доходов, заместителем начальника налоговой инспекции.

В системе казначейства работает с 1998 года.

С 1999 года занимала руководящие должности.

C сентября 1999 года - Начальник отдела анализа и прогнозирования потока наличности Управления финансового планирования, обслуживания правительственного долга и резерва Комитета казначейства МФ РК.

С мая 2001 года - Заместитель начальника Управления учета и распределенияпоступленийКомитета казначейства МФ РК.

С октября 2004 года - Начальник отдела внутреннего контроля Управления внутреннего контроля Комитета казначейства МФ РК.

С января 2005 года - Начальник отдела контроля расчетно-кассового обслуживания государственного бюджета Управления внутреннего контроля Комитета казначейства МФ РК.

С февраля 2005 года - Заместитель начальника Управления внутреннего контроля Комитета казначейства МФ РК.

С марта 2006 года - Начальник отдела валютных операций Управления платежных операций Комитета казначейства МФ РК.

С июня 2007 года - Начальник Управления учета поступлений Комитета казначейства МФ РК.

С ноября 2010 года - Заместитель председателя Комитета казначейства МФ РК.

За примерную государственную службу и плодотворный труд в финансовой системе имеет почетные грамоты Комитета казначейства и Министертва финансов Республики Казахстан, звание «Отличник казначейской службы».