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Комитет Государственных доходов МФ РК
Комитет Государственных доходов МФ РК
О компании
Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан
Новости
Главу Департамента госдоходов Атырауской области подозревают в получении взятки
Агентством РК по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области
"Олимп" обязали выплатить еще 145 млрд тенге после налоговой проверки
Прокуратура южной столицы сообщила о завершении проверки в отношении букмекерских контор "Олимпа": в общей сложности компания должна уплатить налоги на сумму 145 млрд тенге.
Почти 13 млрд. тенге долгов по налогам оплатили казахстанцы в рамках налоговой амнистии
При уплате в бюджет основного долга списана пеня по 568 446 ФЛ, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 12,843 млрд. тенге
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Антирейтинг юридических лиц, имеющих задолженность более 150 МРП
Антирейтинг юридических лиц, имеющих задолженность более 150 МРП, опубликовали в КГД.
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Ключевые фигуры
Айнабеков Бауыржан Казбекович
И. О. руководителя департамента государственных доходов Павлодарской области
Ануарбеков Шынгыс Алибекович
Руководитель департамента государственных доходов Акмолинской области
Бейспеков Умирзак Кубегенович
Заместитель Председателя Комитета государственных доходов МФ РК
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