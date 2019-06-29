Новости

Агентством РК по противодействию коррупции начато досудебное расследование в отношении руководителя Департамента государственных доходов по Атырауской области

Прокуратура южной столицы сообщила о завершении проверки в отношении букмекерских контор "Олимпа": в общей сложности компания должна уплатить налоги на сумму 145 млрд тенге.

При уплате в бюджет основного долга списана пеня по 568 446 ФЛ, которыми с начала текущего года уплачена сумма основного долга в размере 12,843 млрд. тенге