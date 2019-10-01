Бейспеков Умирзак Кубегенович

Родился в 1963 году, по национальности казах, образование высшее: закончил высшую Карагандинскую школу Комитет наиональной безопасности Республики Казахстан по специальности «Правоведение».

Работал в органах внутренних дел Карагандинской области с августа 1984 года по декабрь 1994 года.

Работал в таможенных органах с 1994 года.

В разное время занимал руководящие должности на таможенных постах «Кайрак», «Майкапчагай», «Достык», а также был руководителем Департаментов по таможенному контролю Алматинской, Павлодарской областей. В мае 2010 года был назначен заместителем председателя Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

С 17 февраля 2014 года- Советник Посольства Республики Казахстан в Республике Беларусь, с 4 октября 2018 года по настоящее время-заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Акмолинской области.

С 6 мая 2019 года- заместитель Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.