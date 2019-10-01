Айнабеков Бауыржан Казбекович

Родился 25 декабря 1971 года в Алматинской области.

Образование высшее. В 1994 году закончил Казахский ордена трудового Красного знамени сельскохозяйственный институт; в 2007 году – Алматинский университет непрерывного образования.

Трудовая деятельность

С 10.10.1994 года – налоговый инспектор, ведущий налоговый инспектор, главный налоговый инспектор Налогового комитета по Алматинской области.

С 01.04.1999 года – начальник отдела Налогового комитета по Алматинской области.

С 29.03.2000 года – заместитель председателя Налогового комитета по Талгарскому району Алматинской области.

С 29.10.2003 года – начальник отдела Налогового комитета по Алматинской области.

С 11.11.2004 года – заместитель председателя Налогового комитета по Жамбылскому району Алматинской области.

С 20.10.2006 года – заместитель председателя Налогового комитета по Талгарскому району Алматинской области.

С 23.11.2007 года – председатель Налогового комитета по Илийскому району Алматинской области.

С 03.03.2010 года – заместитель начальника Налогового управления по Бостандыксому району г. Алматы.

С 06.04.2010 года – руководитель Налогового управления по Ауэзовскому району г. Алматы.

С 08.02.2012 года – заместитель руководителя Налогового департамента по Алматинской области.

С 14.04.2014 года – руководитель Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области.

С 04.11.2014 года – руководитель Департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области.

С 09.07.2018 года – руководитель Департамента государственных доходов по городу Астана.

С 08.05.2019 года – заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Павлодарской области.

Государственные награды, почетные звания

В 2011 году награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».

В 2014 году удостоен звания «Отличник налоговой службы».

В 2016 году награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл».

В 2017 году награжден медалью «Ерен еңбегі үшін».

Семейное положение: женат, воспитывает троих детей.