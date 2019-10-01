Ануарбеков Шынгыс Алибекович - руководитель Департамента государственных доходов Акмолинской области

Родился в 1979 году г. Аягуз Восточно-Казахстанская область

Образование высшее. В 2000 году окончил Казахскую государственную академия управления

В 2003 году – Казахский национальный университет им.Аль-Фараби

Трудовая деятельность:

21.01.1998 - 01.09.1999 - Специалист отдела местных налогов, Налоговый инспектор НК по Турксибскому району, г.Алматы

01.09.1999- 11.06.2002 - налоговый инспектор, и.о.главный специалист-главный налоговый инспектор отдела внешнего аудита физических лиц Управления аудита, НК по г.Алматы, г.Алматы

11.06.2002- 06.10.2004 - начальник отдела аудита физических лиц НК по Медеускому району , г.Алматы

06.10.2004-13.07.2006 – Начальник отдела аудита физических лиц НК по Ауэзовскому району , г.Алматы

13.07.2006-07.08.2008 - Начальник отдела по работе с уполномоченными органами Управления непроизводственных платежей, Начальник Управления налоговых апелляций, разъяснения налогового законодательства и международного налогооблажения НК по г.Алматы , г.Алматы

07.08.2008-09.02.2010 - Заместитель начальника НУ по Ауэзовскому району г.Алматы

10.02.2010-25.06.2010 - Заместитель начальника НУ по Бостандыкскому району, г.Алматы

25.06.2010 - 24.10.2012 - Заместитель начальника Налогового департамента по Жамбылской области НК МФ РК

25.10.2012 - 01.04.2013 - Начальник налогового управления по Сарыаркинскому району Налогового департамента по г.Астана НК МФ РК

01.04.2013 - 28.03.2014 - Руководитель Налогового управления по Сарыаркинскому району Налогового департамента по г.Астана НК МФ РК

28.03.2014 - 04.11.2014 - Заместитель руководителя Налогового департамента по городу Алматы Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан

04.11.2014 - 01.07.2015 - Заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Костанайской области Комитета государственных доходов МФ РК

01.07.2015 - 02.09.2018 - Руководитель Управления камерального контроля Комитета государственных доходов МФ РК

03.09.2018 - 27.03.2019 - руководитель Управления камерального мониторинга Департамента налогового администрирования Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан

27.03.2019 - 08.05.2019 - руководитель Управления дистанционного мониторинга Департамента контроля Комитета государственных доходовМинистерства финансов Республики Казахстан

с 08.05.2019 - Руководитель Департамента государственных доходов по Акмолинской области КГД МФ РК

Государственные награды, почетные звания:

присвоено звание «Отличник налоговой службы»