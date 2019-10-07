О компании

Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим в пределах компетенции центрального исполнительного органа руководство в сфере управления республиканским имуществом, реализации прав государства на республиканское имущество, приватизации и государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, и стратегических объектов, за исключением имущества, закрепленного за Национальным Банком Республики Казахстан.