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Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК

Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК

О компании
Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим в пределах компетенции центрального исполнительного органа руководство в сфере управления республиканским имуществом, реализации прав государства на республиканское имущество, приватизации и государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, и стратегических объектов, за исключением имущества, закрепленного за Национальным Банком Республики Казахстан.
Ключевые фигуры
Ибраимов Калымжан Уалханович
Ибраимов Калымжан Уалханович
Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК
Кадюков Николай Викторович
Кадюков Николай Викторович
Заместитель председателя Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК
Ташенев Бакытбек Хакимович
Ташенев Бакытбек Хакимович
Председатель Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК
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